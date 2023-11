Reprodução/Instagram A jornalista contou como foi sua saída repentina do programa

Rachel Sheherazade confessou na última quarta-feira (1), no primeiro episódio do programa Fala, Sheherazade, no Kwai, que ficou envergonhada por sua briga com Jenny Miranda em A Fazenda 15. A discussão entre as peoas gerou sua expulsão do reality show e a jornalista revelou detalhes do momento em que saiu do confinamento.





"Antes de acontecer a minha expulsão, quando aconteceu aquele entrevero com a participante, eu falei assim para o Lucas Souza: 'Eu preciso pedir desculpa para o meu público'. Eu não me envolvo nesse tipo de discussão. As minhas discussões são com palavras, com argumentos", refletiu.

"O que me dominou naquele momento foi o medo, medo de ser agredida. Quando você está ameaçado, o que você faz? Você reage. Foi uma tentativa de defesa", acrescentou.



"Eu não deveria ter dado palco para uma pessoa agressiva, para uma pessoa que aparece na tela daquela forma, que não sabe dialogar, que não sabe argumentar. Eu tive que me defender. Gostaria de pedir desculpa", concluiu.

A jornalista também comentou sobre o convite do Kwai para comentar o reality show em um programa próprio: "Eu gostaria de ter feito essa transição há muito tempo. Como fez Ana Paula Padrão, como fez a Fátima Bernardes, a Patrícia Poeta. Eu queria muito emprestar essa minha credibilidade ao entretenimento. Estou amando essa transição".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko