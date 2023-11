Divulgação A jornalista revelou detalhes de como tem lidado com o luto

Anne Lottermann foi a primeira convidada do Programa Reviravolta, apresentado por Érica Reis e Denize Savi, e revelou detalhes de sua vida pessoal e profissional após a morte precoce de seu marido e pai de seus filhos, o empresário Flávio Machado. A co-apresentadora do programa Faustão na Band ainda relembrou a descoberta de um câncer de pele um ano após a perda.



"A terapia tem me ajudado muito. Fez seis anos, em outubro de 2023, que o Flávio se foi e o luto está passando agora. Depois de tanto tempo, eu venho ainda algumas coisas do luto, da perda, que eu ainda não trabalhei, que eu ainda não consegui superar", declarou.

"Por isso é tão importante que as pessoas que estão em volta, nossa rede de apoio, saibam que não existe o tempo certo do luto, existe o luto que pode vir depois de um ano, depois de dois anos, depois de 10 anos e pode surgir um negócio e falar 'nossa, esse gatilho aí me derrubou'", acrescentou.

"E você vai chorar, você vai sofrer, você vai sentir dor e tudo bem. A dor do luto não diminui, pode passar o tempo que for. O que vai aumentando é sua vida em volta do luto", concluiu.

Flávio Machado morreu em outubro de 2017, aos 41 anos, em decorrência de um câncer raro no peritônio. Na época, Anne publicou um longo desabafo nas redes sociais.

"Mamãe, por que o papai morreu? Mas a gente nunca mais vai ter o papai aqui nesta casa? Eu não queria que o papai tivesse morrido. Para onde o papai foi? A gente também vai morrer? Mamãe, eu quero morrer antes de você! O papai era velhinho? Tantas perguntas e comentários com respostas difíceis de serem dadas", disse no post.

"E um dos últimos comentários até agora: 'Mamãe, era tão legal quando o papai estava aqui!' Era Gael! Era muito legal quando papai estava aqui. E por mais que eu fale, como vou falar, para o resto da minha vida o quanto o pai de vocês era incrível, tenho a sensação de que não vou conseguir dar a real noção de quem realmente era o Flavoca", escreveu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko