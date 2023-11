Reprodução/Twitter A atriz utilizou um figurino do acervo da apresentadora

Bruna Marquezine decidiu ir fantasiada de Xuxa Meneghel na festa de Halloween promovida por Anitta, na última terça-feira (31). Ao contrário dos demais convidados, que utilizaram vestimentas horripilantes, a atriz foi com um dos figurinos mais marcantes da carreira da Rainha dos Baixinhos. Mas o que ninguém sabia até agora, e a coluna te conta agora em primeira mão, é que todas as peças usadas pela atriz, incluindo a peruca loira, são originais e pertencem ao acervo da apresentadora.



A informação foi confirmada pela coluna com a própria Xuxa através de seus porta-vozes. O look original dos anos 1990 pertence ao acervo da apresentadora, mas foi emprestado à Bruna Marquezine. Portanto, não é mera semelhança. É uma caracterização perfeita!



A vestimenta conta com tachas e fivelas de cinto, ombreiras com franjas, botas de cano alto e cintos formando a letra X na parte de cima. A atriz inclusive fez menção à Xuxa ao chegar no evento, mandando "beijinho, beijinho, tchau, tchau" e fazendo o final de amor em Libras, uma das marcas registradas da apresentadora.



Bruna Marquezine e Sasha Meneghel são amigas de infância, e até hoje são extremamente próximas. E Xuxa obviamente esteve presente em todo o crescimento da atriz, criando um forte laço entre elas. Bruna inclusive morou por um tempo na casa da apresentadora, que a considera como uma filha.

Melhores fantasias de Halloween



Vários famosos surpreenderam com suas fantasias no Halloween da Anitta. Um exemplo foi a própria anfitriã, que foi fantasiada da personagem Mileena, do jogo Mortal Kombat, ao lado de Marina Sena, vestida de Kitana.

Tokinho chamou a atenção como o boneco de Jogos Mortais, Luciano Huck apareceu com uma fantasia inusitada com a cabeça em uma caixa e Lucas Guedez entregou tudo ao se fantasia de Britney Spears.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko