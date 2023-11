Reprodução/Instagram O casal anunciou o fim do relacionamento

O relacionamento de João Silva e Schynaider Moura chegou ao fim. Em nota enviada à coluna, a assessoria de imprensa do filho de Faustão confirmou a separação após dois anos de relacionamento.

De acordo com o Portal Leo Dias, os dois teriam enfrentado um período de crise por não concordarem sobre alguns assuntos pessoais, e por fim escolheram seguir separados.

À coluna, a assessoria confirmou o fim do relacionamento do casal: "Após quase dois anos de relacionamento, João Silva e Schynaider Moura neste momento não formam mais um casal. A decisão foi de comum acordo e o respeito, amor e carinho prevalecem sempre. Eles seguem como amigos e torcendo muito pela felicidade do outro".

O casal oficializou a união em janeiro de 2022, e registrou alguns cliques juntos ao longo desses anos. Schynaider Moura tem 34 anos, é modelo internacional e morou por 12 anos em Nova York. Enquanto isso, João Silva, aos 19 anos, está seguindo a carreira artística como seu pai Fausto Silva e lidou com críticas por se envolver com uma pessoa mais velha.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko