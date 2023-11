Reprodução/Instagram Globo troca padre por pastor no remake de "Renascer"

Autor da adaptação de Renascer, Bruno Luperi optou por uma mudança importante na próxima novela das nove da Globo, que estreia em janeiro de 2024. Padre Lívio, um dos personagens mais lembrados da trama original, mudará de religião e agora será um pastor evangélico na nova versão. A decisão acontece após o roteirista receber pesquisas da emissora que mostram aumento de adeptos do protestantismo no Brasil.





Interpretado originalmente por Jackson Costa em 1993, Lívio agora será o Pastor Lívio. O papel caberá ao novato Breno da Matta, ator baiano que encantou o diretor Gustavo Fernandez quando fez parte do elenco da série Justiça 2, que também estreia ano que vem no Globoplay.



De acordo com o site F5, Luperi teve acesso às pesquisas entregues pela área de insights da empresa, baseadas em levantamentos do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), que concluíram que os evangélicos vão ser maioria no Brasil até o fim da década. Isto já foi revelado pela Globo em eventos nos últimos anos.

A empresa ainda afirmou que "há processos naturais de uma releitura, que para deixar a obra mais contemporânea, podem –ou não– trazer mudanças em suas tramas e personagens". E acrescentou: "Sobre Lívio, teremos mais detalhes em breve, conforme os personagens forem divulgados", concluiu a emissora.

Por conta destas mudanças na Globo, a coluna chegou a publicar em primeira mão que uma liderança de religiões de matrizes africanas havia feito uma denúncia ao Ministério Público de intolerância religiosa. Amauri Soares teria informado aos autores de novelas, em uma reunião, para evitar tramas espíritas e priorizar enredos evangélicos por conta desta pesquisa.



A situação foi vista como um ato de intolerância religiosa, irritando os praticantes da umbanda e do candomblé, que pediram a instauração de uma investigação contra a emissora. O caso segue em análise.

* Texto de Lívia Carvalho

