Reprodução A noiva do jogador de futebol americano fez uma publicação enigmática

Nesta quarta-feira (1), Bruna Biancardi chamou a atenção de seus seguidores ao publicar uma mensagem bíblica após os rumores do fim de seu noivado com Neymar Jr. O relacionamento do casal já é regado de inúmeras polêmicas, principalmente pelas puladas de cerca do atleta, e dessa vez a modelo estaria decidida pelo fim do relacionamento.



A informação da separação foi noticiada em primeira mão pelo colunista Thiago Sodré, do Correio Braziliense, e gerou dúvidas dos fãs do casal, principalmente aqueles que notaram a troca de indiretas entre eles.

Nos Stories do Instagram, Bruna publicou a seguinte mensagem: "Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei'. Com essa passagem que damos início a mais um mês, na certeza de que precisamos descansar e se recompor, para continuar a jornada com Jesus. Há em Jesus o alívio que acalma a tempestade".

"Que esse mês de novembro seja repleto de amor de Deus pai, e do seu cuidado em todas as áreas de nossa vida. Que esse mês de novembro venha com a certeza de que depositando nossas fraquezas em Deus, nos renovaremos em força. Depositamos nossos medos em Deus, nos renovaremos em esperança. Que tudo o que fizermos para Ele, assim, nosso mês de novembro será abençoado. Amém", acrescentou.

O relacionamento de Neymar e Bruna contou com polêmicas desde o início. Dessa vez, a modelo teria tomado a iniciativa de colocar um ponto final após o atleta ser flagrado com duas mulheres em uma balada, na Espanha. Entretanto, o estopim teria sido uma festa realizada na última semana, organizada por Neymar menos de um mês após o nascimento da filha Mavie.

Apesar da mensagem enigmática publicado nos Stories, fãs defenderam que Bruna sempre publicou versículos nas redes sociais e que isso não passaria de uma coincidência, e que mais uma vez teria perdoado as puladas de cerca do noivo.

Pouco tempo após a noitada de Neymar com outros jogadores, a modelo também foi acusada de publicar uma indireta. "Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz", disse.

O post não agradou Neymar, que também se pronunciou. Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira (...) Boa semana!, relatou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko