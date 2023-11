Reprodução Ex-morena do Tchan substituiu Scheila Carvalho no grupo em 2005

Lendária por compor a famosa banda É o Tchan, Juliane Almeida impressiona ao exibir corpo sarado e provar dedicação total em seu porte físico com 40 anos. A mestre em nutrição passou anos dançando em palcos pelo Brasil e pelo mundo, e hoje investe nas competições de fisiculturismo de bodybuilding. Inclusive, a treinadora de elite é especialista em treino de eletroestimulação (EMS) e conquistou o troféu da categoria que disputou na competição Championship Hurricane Pro, em Saint Petersburg, na Flórida.

A ex-morena do É o Tchan permaneceu como dançarina na banda por seis anos ao substituir Scheila Carvalho. A famosa se despediu do grupo em 2011, quando decidiu investir na carreira de atriz -- tendo participado da novela Salve Jorge, de Glória Perez, e no elenco de alguns espetáculos infantis.



Juliana também foi destaque quando assumiu o posto de rainha de bateria da escola de samba Unidos do Viradouro, de Niterói, em 2009. O cargo aconteceu após um concurso realizado pela agremiação para substituir a atriz Juliana Paes. No ano seguinte desfilou pelo Acadêmicos do Cubango, e em 2004, teve o posto na Paraíso do Tuiuti.

Hoje, Juliane Almeida é casada com Michael Moraes. Eles são pais de Michael, de 5 anos, e de Julie, de 3 anos. A família mora em Orlando, nos Estados Unidos, há cerca de oito anos.



