Reprodução/Instagram A jornalista abriu as portas de seu apartamento

Após revelar que ganhava um salário de R$ 200 mil quando trabalhava no SBT, Rachel Sheherazade contou que perdeu parte de sua fortuna no processo de divórcio do ex-marido, Rodrigo Porto, em 2016. Em uma entrevista, a jornalista contou que seu sonho era ter a casa própria, o que gerou inúmeras criticas e questionamentos. Por isso, a ex-peoa de A Fazenda 15 decidiu dar mais detalhes de sua condição de vida ao público e mostrou o apartamento onde mora com seus filhos.



Durante o programa Domingo Espetacular, da Record, a repórter Taynara Figueiredo conferiu todas as partes do imóvel. Na entrevista, Sheherazade confirmou que a separação complicou sua vida financeira.

"O salário que foi divulgado não era de fato o que caía na minha conta, nunca foi. Passei por divórcio, era casada em comunhão de bens, e metade de tudo o que consegui juntar com o meu trabalho foi para meu ex-marido, inclusive a casa que eu tinha", esclareceu.

"Tive que manter meus filhos, minha mãe e também meu irmão, que tem uma doença degenarativa, esclerose múltipla. Precisei me manter com o que me sobrou, com o que eu juntei a minha vida inteira".Foi por essa questão financeira que eu fui para A Fazenda, porque a economia vai acabando. Aquela luz do combustível vai piscando. Dinheiro estava acabando, e eu estava desempregada", acrescentou.

Além disso, a jornalista contou o que faria se tivesse ganhado o prêmio de R$ 1 milhão. "Eu sonhava que com uma parte do meu dinheiro eu comprar uma casa ou um apartamento, e o resto eu iria investir e ficar vivendo desse dinheiro. Esse era o meu objetivo", disse.

O apartamento de Sheherazade conta com uma sala ampla, área gourmet com churrasqueira e varanda com vista para a cidade.

Conheça um pouco sobre o apartamento e sobre a família de Rachel Sheherazade! #TeamRachel pic.twitter.com/Q9U5L9dgJ9 — Rachel Sheherazade 🧚🏼‍♀️ (@RachelSherazade) October 30, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko