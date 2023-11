Divulgação O cantor relembrou as dificuldades que enfrentou em sua vida

O cantor Sean Kingston é o convidado desta quarta-feira (1) do The Noite com Danilo Gentili, do SBT, e relembrou os momentos de dificuldades em sua vida e carreira profissional. O artista revelou detalhes do seu passado, como quando morou na rua e sua mãe foi presa por roubo de identidade.



"Minha mãe tinha ido presa (por roubo de identidade), meu pai não era presente e cheguei a morar na rua em determinado momento. Minha mãe tinha um Dodge e me deu. Não podia pagar a gasolina, muitas vezes, mas usava ele para fazer os corres pela cidade. Foi uma benção", contou.

"Deus me mostrou o caminho e falou: Não importa pelo que você está passando. Se continuar concentrado e manter Deus em primeiro lugar, muita coisa vai rolar para você. Pode não ser do jeito que você queria, mas essas bênçãos vão vir", acrescentou.

Sean Kingston nasceu nos Estados Unidos e viveu parte de sua vida na Jamaica. O cantor está no Brasil desde a última semana para o Festival Replay, que acontece nos dias 28 de outubro e 4 de novembro, no Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente.

Após seu sucesso, o artista fez questão de retribuir toda a ajuda que recebeu: "Comprei muitos notebooks e dei para essa escola. Eles me ajudaram muito quando estava crescendo, então quis voltar lá e garantir que estivessem bem. Todas as crianças com livros e notebooks. Eles precisavam, sabe. A Jamaica é um país difícil, de terceiro mundo, então, às vezes, os pais não têm dinheiro para conseguir ajudar as crianças. Então eu vou lá para garantir que está todo mundo bem", disse.

Sean também relembrou quando sofreu um grave acidente de jet-ski e quando se livrou de uma multa ao cantar para os policiais. Já sobre seu futuro, o artista declarou: "Eu amo (joias). Tenho muitas propriedades, mas acho que vou entrar no ramo das joias. Tem muito dinheiro nesse ramo. Se você fizer do jeito certo e aprender dá para fazer uma boa coisa acontecer".

