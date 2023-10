Reprodução O marido de Jenny Miranda criticou os últimos acontecimentos de A Fazenda

Fábio Gontijo, marido de Jenny Miranda, criticou os envolvidos no envio de um carro de som à sede de A Fazenda 15. Sua esposa, Jenny Miranda, que está confinada do reality show, ficou devastada com a mensagem que recebeu. À coluna, o dermatologista criticou a atitude e ainda alertou o possível envolvimento de ex-participantes, como Rachel Sheherazade.



Nesta terça-feira (31), um carro de som foi até a sede de A Fazenda e transmitiu o seguinte aviso: "Atenção: Jenny cancelada; Kally, cuidado com o Paiol; Rachel campeã". O curto aviso já foi motivo para desestabilizar os participantes, principalmente Jenny que descobriu que não estaria sendo vista com bons olhos fora do confinamento.



Enquanto isso, seu marido ficou preocupado com a reação da esposa, principalmente por ter um histórico de depressão: "Primeiro, eu acho um absurdo o pessoal enviar um carro de som pra mandar informações daqui de fora lá pra casa. Acho isso um desrespeito. Tanto com a produção, com todas as pessoas que estão envolvidas no reality, quanto com a população que tá assistindo. Isso acaba estragando todo o entretenimento que é oferecido ali".



"Segundo, eu espero de coração que não tenha nenhum envolvimento real de participantes que possam estar querendo prejudicar a Jennyfer. Porque de certa forma isso faz muito mal e vai fazer muito mal pra saúde mental dela. A gente sabe que ela tem um histórico de depressão grave, né? E isso é o que me deixa mais preocupado", acrescentou.



"E eu espero que essa atitude ai, provavelmente desses fãs lunáticos, que com certeza são pessoas que não tem o mínimo do senso de realidade, que elas parem com esse tipo de atitude. Porque isso prejudica toda a sociedade, não só uma pessoa em específico. Mas é um desrespeito com funcionários da empresa, com quem quer fazer um jogo justo e quem quer assistir um reality sem intervenções externas", concluiu.

Nas redes sociais, Fábio também comentou sobre o assunto. "Sobre o fato de vocês não aceitarem que foi a Rachel quem descumpriu as regras do programa, batendo no rosto da Jenny e sendo expulsa pela produção, eu não vou discutir mais. Agora, ela compactuar com este linchamento público em cima de uma pessoa com histórico de depressão, postando um story de deboche após um carro de som mandado por seus fãs... isso mostra uma personalidade repleta de irresponsabilidade coletiva, além de covardia e muito egoísmo (afinal, 'a Jenny ceifou o sonho da casa própria dela de XX milhões') e por isso 'vale tudo para acabar com a vida dela fora do jogo'!", disse.



"R$ 5.000 gastos pelas 'fadinhas' da Rachel para praticar o 'fair play' que eles tanto pregam em jogo! Palmas pela incoerência! (...) Depois não me venha discursar com sua bela (e será que vazia?) oratória sobre setembro amarelo não, ok? Decepcionado com sua falta de humanidade, Rachel Sheherazade!", opinou.



"E quem diria... a crueldade vindo também da própria filha. Esta daqui sabe muito bem sobre o histórico grave de depressão da mãe (...). Ao invés de ao menos você ficar calada ao ver o 'jogo' trazer consequências para a 'vida' da sua mãe, espero que você esteja rindo disso agora, e que um dia não chore depois, caso algo aconteça", finalizou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko