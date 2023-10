Reprodução/Youtube A youtuber revelou mais detalhes de dificuldades com a doença

No último domingo (29), Karen Bachini postou um desabafo em seu canal do YouTube contando mais detalhes de seu diagnóstico de lipedema. A doença vascular crônica e síndrome gordurosa dolorosa provoca diversas limitações, como a dificuldade e sofrimento ao andar. Por isso, a youtuber precisa dormir em uma cama de hospital para sentir menos dor na área.

"É algo que não só afeta minha saúde como minha mobilidade. Eu durmo numa cama que é literalmente de hospital. Se eu não dormir com o pé para cima, eu não consigo aguentar de dor. E tudo isso vai formando um caso que é mais do que a minha estética, do que minha autoestima", desabafou.

A influenciadora compartilhou uma imagem de uma densitometria óssea e explicou: "Onde está amarelo é onde tem gordura, e 54% da minha gordura está localizada nas coxas e nas panturrilhas".

Além disso, a maquiadora admitiu ter medo da lipoaspiração nas pernas, pela qual precisará passar. "Para a minha outra lipo [na barriga], eu sabia que era uma cirurgia que muitas mulheres faziam. Para esta, estou morrendo de medo", declarou.

"Por mais que eu esteja com o melhor médico do Brasil, estou com medo do pós, das dores que vou sentir, de tudo. Por muitas vezes pensei em desistir dessa cirurgia, mas acho que não posso porque sempre vou ter essa coisa que nunca vai me deixar usar nada acima do joelho ou me sentir confortável de biquíni", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko