Reprodução/Dilvulgação O que acontece quando alguém é alérgico a um ingrediente no MasterChef?

O que é preciso para ser um MasterChef? Além de dominar a arte culinária, é preciso que o participante supere as etapas e desafios para conquistar o honroso título. Mas e quando o ingrediente é o seu principal inimigo? Isso porque cozinheiros também têm alergia e, vez ou outra, precisam usar condimentos que não podem comer. Sendo assim, cabe a eles encontrar uma solução para entregar os pratos sem prejudicar o seu desempenho e, principalmente, a saúde.

O participante Yuri, da atual temporada do MasterChef Profissionais, é alérgico a frutos do mar e, no programa da última terça-feira (24), decidiu preparar polvo. E pra saber o gosto da receita, o chef pediu que Vinícius, competidor que estava na bancada ao lado, provasse.

Arriscado? Pois então, foi o chef carioca quem primeiro avaliou o tempero e o ponto do molusco, enquanto ele ainda estava sendo preparado. "Toda prova que tem frutos do mar eu vou precisar de alguém para experimentar porque tenho alergia. E vou jogar com as pessoas que estão ao meu lado, e é óbvio que é o Vini e que ele vai falar a verdade", explicou Yuri.

Mas mesmo com a restrição, o competidor venceu a prova das sobras. Afinal, a estratégia de Yuri foi aceita pelo programa?

Pois então, cada competidor é responsável por, no início da temporada, indicar à produção do programa possíveis alergias. Cabe a eles, portanto, encontrar uma solução para cozinhar o item caso seja necessário em alguma prova. A regra é a mesma para quem é vegetariano, vegano ou tem algum tipo de intolerância, por exemplo.

Inclusive, caso um participante seja alérgico e não sabe, uma equipe de emergência que fica no estúdio é acionada imediatamente. O mesmo acontece quando um competidor acaba se cortando. O MasterChef sempre presta socorro nessas situações.

Outros participantes podem provar a receita?

Sim! A estratégia adotada por Yuri estava dentro das normas do programa. Os participantes podem provar os pratos uns dos outros enquanto a prova ainda está em andamento.



No entanto, apenas Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo experimentam todos os pratos de cada episódio. Há algumas ressalvas, é claro, mas o resultado final é degustado somente pelos chefs.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho