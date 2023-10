Breno Galtier/Dovulgação Junior lança álbum de pegada autobiográfica após provocação do pai em fase "deprê"

Prestes a completar 40 anos, Durval de Lima Junior, o Junior, alça voo solo e acaba de lançar seu álbum autobriográfico. O Junior - Volume 1 é um marco na carreira do músico que se tornou um fenômeno pop ao lado da irmã, Sandy, e consolidou ainda mais seu nome no cenário musical como integrante da banda Nove Mil Anjos, no projeto de música eletrônica Dexterz e, em seguida, no duo Manimal.

No repertório do novo álbum -- que deve ter sua segunda parte lançada em 2024 -- constam duas faixas escritas junto do pai, Xororó; canções como Sou (Tudo o que vivi não foi em vão/ Aprendi que posso escrever uma nova história) e Foda-se (O que você seria se ligasse um foda-se total para o que os outros pensam de você?).

"Foi o tempo de que precisei para entender que era isso que devia fazer, para me permitir. Há três anos trabalho nesse disco solo. Sou uma pessoa ansiosa, mas estou conseguindo manter a cabeça no lugar. Quando Sandy & Junior acabou, vivi uma relação complexa com o cantor Junior. Precisei dar uma enterrada nele por um período. Não era algo que estava muito a fim de encarar", disse.

E prosseguiu: "Trouxe outras coisas à tona que também me davam prazer na música, mas pelas quais me sentia menos criticado", contou em entrevista à GQ.

Sobre o processo de colaboração com o pai no novo trabalho, Junior detalha: "Meu pai me mandou uma música. 'Ó, fiz isso aqui pensando em você'. E parecia que eu mesmo tinha escrito a letra. Mexi em algumas coisas e virou Sou, a segunda faixa do disco. Desenvolvi a demo. Opa, interessante, deixa fazer outra... Meu pai sacou que eu estava longe da minha música e meio 'deprezão'. Foi como uma iscazinha para me provocar. Passei um ano sozinho, criando um monte, quase vinte faixas. Depois, trouxe parceiros para compor comigo", disse.

Ao lado da irmã, estima-se que a dupla vendeu mais de 20 milhões de discos e, apesar de terem se separado em 2007, o regresso aos palcos em uma turnê marcante em 2019, se tornou a segunda mais lucrativa no mundo daquele ano.

"A turnê de 2019, a Nossa História, me provocou muito. Com a banda, a plateia cantando o repertório junto, foi algo muito revelador. Eu me vi no meu lugar. Inclusive na dança, me percebi feliz de realizar aquilo. Caiu a ficha de que sou um artista pop", afirmou.



Casado com a modelo Monica Benini desde 2014 e pai de Otto, 5, e Lara, 2, Junior contou em entrevista à GQ Brasil sobre seu novo momento, a depressão ao longo da pandemia e a exposição durante a juventude, que o levou à terapia.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho