Reprodução O chef revelou mais detalhes de sua permanência no reality show culinário

O chef de cozinha e jurado do MasteChef Brasil, Henrique Fogaça, revelou detalhes de sua ausência na última edição do reality show destinado aos participantes amadores. Ele retornou agora, na edição para profissionais, mas ainda gera dúvidas nos fãs sobre sua permanência. Mas agora ele abre o jogo sobre o futuro e os novos planos para a televisão.



A coluna esteve no evento de lançamento do clipe da música Borderless, produzida por sua banda de hardcore Oitão, e conversou mais sobre o assunto com o empresário. Henrique Fogaça deixou o time de jurados do MasterChef Brasil após nove temporadas da edição com participantes amadores e foi substituído por Rodrigo Oliveira.

Apesar de sua saída ser temporária, muitos fãs do reality show questionaram qual seria o real motivo de sua decisão, e a coluna te conta com exclusividade agora. O empresário ressaltou que foram quase dez anos à frente do programa, e as questões pessoais se sobressaíram.

"São quase 10 anos de MasterChef e eu estava um pouco exausto, precisando cuidar da família. Eu tive alguns episódios de saúde no ano passado. E aí eu pedi para me ausentar uma temporada que é bem é puxado, né? São todos dias gravando e mais de 3 meses", explicou.

"E aí eu pedi para ficar fora da temporada amadora. Eu entrei na profissional e na acima de 60 anos que vai passar. Mas o ano vem, acho que estou em todas", garantiu.

Por outro lado, Fogaça não descarta a possibilidade de trabalhar na TV fora do nicho gastronômico, e revelou que já recebeu convites para participar até mesmo de filmes. "Tem aparecido alguns convites aí, uma participação de filme e tal, né? Acho que vai rolar", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko