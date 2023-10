Reprodução Leilane Neubarth fica chocada ao ver repórter da Globo com atores pornô

Mateus Marques, repórter que viralizou como "vítima" da abordagem de dois atores pornô antes de sua entrada ao vivo no Conexão GloboNews , atualizou o "meme" ao compartilhar outro vídeo com a reação de sua colega de trabalho, Leilane Neubarth, ao ver a cena inusitada. "Enquanto eu estava esperando para entrar no ar, a Leilane Neubarth estava vendo tudinho pelo telão do estúdio. Lucas Torres pegou o arquivo e fez essa edição maravilhosa", escreveu.

"É assim que a Leilane Neubarth fica quando eu tô esperando entrar ao vivo e aparecendo no telão dela. Vocês sabem o que ela tava assistindo ali, né?", indagou o repórter, na legenda do post. "Pela minha cara, vocês podem perceber o meu espanto diante daquilo que eu estava vendo num telão enorme ao meu lado", comentou a jornalista. Confira:

Na manhã desta quinta-feira (5), Marques mostrou nos Stories do Instagram uma conversa dele com Leilane na maquiagem. "Estou aqui me arrumando, olha quem está aqui. Quem assistiu a tudo pela primeira vez. Ela não precisa nem falar nada. Só as caras dela", afirmou Mateus. "O espetáculo", completou a âncora.

O repórter ainda aproveitou a repercussão para dar mais detalhes sobre a aparição inusitada. "Eu tinha postado na rede vizinha [TikTok]. A Avilis Muniz, nossa cinegrafista, gravou o momento que eles tinham chegado. Eles queriam aparecer na gravação, mas eu disse que não tinha como, então foram embora.", disse. E completou: "Não aconteceu nada, não entraram ao vivo... Foi tudo tranquilo. Vi que eram gringos, mas os sites descobriram o que eles fazem.", contou.

No vídeo, o rapaz loiro da direita trata-se do criador de conteúdo adulto Philippe, conhecido no mundo pornô como Filou Fitt, e o espanhol Maximo Garcia. Os dois trabalham no ramo em diferentes plataformas explícitas na internet e, em vídeo recente postado no formato vlog no YouTube, aproveitaram a estadia no Brasil para visitar a praia e conhecer a cultura local -- além de gravar vídeos pornográficos com estrelas brasileiras do ramo.

* Texto de Lívia Carvalho

