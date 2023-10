Reprodução Após romperem a amizade, Jojo Todynho abriu live nesta quarta-feira (4) e comentou pela primeira vez sobre o distanciamento de Anitta









Jojo Todynho foi mais uma vez questionada sobre sua suposta briga com Anitta , que teria acontecido em 2020. Isso porque desde então, as duas, que cultivavam uma relação tanto profissional quanto de amizade, romperam totalmente o contato e seguiram seus respectivos caminhos. Em resposta ao desafeto a cantora dediciu dar uma invertida: "Não interessa a ninguém!", exclamou a artista em uma live aberta em seu perfil no Instagram nessa quarta-feira (4).

"Toda vez que algum jornalista me vê, [pergunta]: 'Queria entender por que hoje você não fala mais com a Anitta?'. Não interessa a ninguém! Não vai acrescentar na vida de ninguém. Não vai mudar a minha vida ou a dela. Todo mundo tá andando. Não tenho que me justificar, botar print ou áudio. Não interessa porque é só a ponta do iceberg e não tem necessidade disso", disparou.



E prosseguiu: "E não tem necessidade disso. Sou fã, continuo dançando as músicas dela, fico feliz a cada prêmio. Porque é isso que eu desejo a cada pessoa que me ronda, que elas cresçam. E tá tudo bem. Ciclos se renovam, ciclos se encerram e todo mundo segue a sua vida.", disse. Confira o vídeo:

Jojo Todynho sobre seu desentendimento com Anitta:



“Não interessa a ninguém o que aconteceu. Não vai mudar nada se eu vir aqui expor áudio, print, vídeo… é só a ponta do iceberg. Sou fã, continuo dançando as músicas e fico feliz a cada prêmio”. pic.twitter.com/6xu9ZfXrb9 — Insta: @rainhamatos 👑 (@rainhamatoss) October 4, 2023

Na época, este colunista que vos escreve revelou o motivo do fim da amizade. Anitta estava desconfiada de que informações de sua vida privada estavam vazando para a imprensa e decidiu testar a fidelidade dos amigos de um jeito bem diferente.



A cantora contou uma mentira para cada amigo, e assim que visse a história mentirosa estampada em algum site, ela descobriria quem estava vazando as informações. Para Jojo, ela disse que estava grávida. E em poucos dias a notícia da gravidez de Anitta foi publicada em uma grande coluna. Foi neste momento que a Girl From Rio descobriu que a campeã de A Fazenda 12 não era confiável e decidiu se afastar dela.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho