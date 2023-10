Reprodução Patrícia Poeta é substituída do programa Encontro desta quinta-feira (5)

Na manhã desta quinta-feira (5), a aparição rotineira de Patrícia Poeta no programa Encontro rompeu-se devido a outro compromisso que a apresentadora teve de cumprir no horário de seu expediente. A audiência notou a ausência da jornalista do comando da atração de hoje, e muito se especulou sobre o motivo do sumiço. Pois então, Tati Machado e Valéria Almeida, que complementam o time de apresentação do matutino, foram escaladas para substituir a moça, e a coluna te conta o por quê.

Nessa quarta-feira (4), este colunista que vos escreve descobriu que Poeta foi liberada pela direção da Globo para gravar sua participação na Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck. E ontem mesmo, compartilhamos essa informação em primeira mão e ao vivo no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!.

Patrícia irá duelar no encerramento da temporada contra a jornalista Maria Beltrão. Portanto, a ausência da apresentadora do Encontro limita-se somente esta quinta-feira (5), e deve retornar à atração amanhã.

A participação de Poeta no quadro irá contar com uma apresentação de samba. Por isso, Patrícia tem se dedicado às aulas para treinar o gingado e não pecar em seu desempenho na competição contra Beltrão. Inclusive, a apresentadora do Encontro será madrinha no Carnaval.

* Texto de Lívia Carvalho

