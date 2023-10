Reprodução/Divulgação Maiara e Maraisa irão compor o line-dup de atrações do Caldas Country Festival 2023

Com público estimado de 45 mil pessoas representando todas as regiões brasileiras, o Caldas Country Festival movimenta na economia local da região de Caldas Novas (GO) mais de R$ 50 milhões e gera 12 mil empregos, somando 15 mil trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente no evento.

A partir do dia 1º de novembro, quem for na 16º edição do festival desfrutrará da tecnologia do ambiente, que contará com 1.856 pontos de iluminação e, no palco principal, um telão de led com 600 metros quadrados e 4000 kWh.

A pré-festa ocorrerá no dia 2, por isso a organização já começou a preparar a nova edição desde já. Além dos shows nos dias 3 e 4 de novembro, será possível aproveitar atrações como avião, hotel, open bar, pré-festa, esquenta, trio elétrico e DJs.

Confira o line-up completo do Caldas Country Festival 2023:

Quarta, 1°/11: esquenta

Guilherme & Benuto

Netto DJ

Quinta, 2/11: pré-festa

Luan Pereira

Vini & Bisioli

Sexta, 3/11:

Bruno & Marrone

Ana Castela

Maiara & Maraisa

Hugo & Guilherme

Claudia Leitte (trio)

Sábado, 4/11:

Jorge & Mateus

Gustavo Mioto

Zé Neto & Cristiano

Pedro Sampaio

Edson e Hudson + Milionário

Banda Eva (trio)

* Texto de Lívia Carvalho

