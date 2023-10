Reprodução/Divulgação William Bonner e Renata Lo Prete apresentaram no dia 30 de outubro do ano passado a edição especial do Fantástico dedicada à apuração do resultado do segundo turno das eleições.

No dia 30 de outubro de 2022, o som de um "barulho de latinha abrindo" na edição especial do Fantástico (Globo) dedicada à apuração do resultado do segundo turno das eleições, movimentou a internet. Há um ano, o público chamou a atenção para William Bonner, que teria aberto uma lata de cerveja para comemorar a liderança do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) contra o rival e ex-presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro (PL) na corrida eleitoral. Nesta segunda-feira (30), portanto, a web resgatou o fato que se tornou meme e obrigou o veterano a se justificar ao vivo.

William Bonner abrindo uma latinha de cerveja para comemorar a vitória de Lula.



— 30 de outubro de 2022. pic.twitter.com/IbEPEjPYzD — CHOQUEI (@choquei) October 30, 2023





Na situação em questão, após ficar várias horas falando sem parar, o âncora do Jornal Nacional pediu licença para sua companheira de programa, Renata Lo Prete, para tomar água. E foi neste momento que o barulho de uma latinha de alumínio acabou vazando para quem assistia de casa.

As especulações de que Bonner teria aberto uma latinha de cerveja para comemorar os resultados satisfatórios de Lula durante a apuração, chamou a atenção dos espectadores à proporção dos resultados do segundo turno das eleições naquela época.

Tanto que, assim que o jornalista percebeu que a situação viralizou, fez questão de esclarecer o mal entendido durante a transmissão. "As pessoas ouviram o barulho de latinha. Gente, a água é em latinha aqui. Vocês acham mesmo que eu ia mesmo que eu não ia beber água, que ia beber uma outra coisa na apuração?", disse.

Bonner abriu, ainda, uma nova latinha de água para mostrar o barulho. "Vou abrir uma aqui. É esse o barulho". Renata Lo Prete também brincou. "Eu atesto. É água e só água."

Relembre o fato que aconteceu pouco antes do anúncio da vitória de Lula (PT)

O jeito mais descontraído do que o habitual de Bonner chamou a atenção do público de casa, que disse que gostaria de ver esse lado mais solto do âncora do Jornal Nacional no dia a dia. Um ano depois as brincadeira e o lado descontraído do jornalista ainda vêm à tona: "Até que a brincadeira é boa, mas realmente era água em LATA, que é mais absurdo ainda", disse um. "Tudo nesse dia foi maravilhoso hahahaha inesquecível", comentou outra.

perturbaram tanto o juízo do william bonner dizendo que ele abriu uma latinha de cerveja que ele parou agora pra MOSTRAR que a água é em lata KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #Eleições2022 pic.twitter.com/0X6lQkn2It — nico (@niconatv) October 31, 2022

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho