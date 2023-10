Reprodução/Divulgação Zé Neto e Crtisitano relatam luta contra a depressão e explicaram o motivo do cancelamento dos shows o ano passado

Zé Neto e Cristiano revelaram, pela primeira vez por meio de um forte desabafo, o quanto sofreram com perdas e vícios ao longo da carreira. A dupla discorreu sobre a luta contra a depressão e também explicou o motivo do cancelamento dos shows no ano passado.

"É a primeira vez que eu falo sobre isso. Eu adoeci por conta da perda da minha mãe. Quando estava melhorando, o Zé adoeceu muito. Ele se tornou alguém que era completamente descontrolado com álcool. Daí foi preciso tomar remédio para depressão e eu vi o Zé no fundo do poço", iniciou Cristiano, sobre o amigo em entrevista ao jornalista Renato Sertanejeiro.

Ao ouvir o relato do amigo, Zé Neto adicionou: "Estava mal. Eu peso 103 quilos e cheguei a 74 quilos". Os dois desabafaram sobre o problema e mostraram o quanto lutaram juntos contra isso.

“O que me martirizava é que não dava pra falar sobre, pois ouvíamos que se falar sobre iríamos acabar com a nossa carreira. E toda vez que desmarcava um show, vinha desculpinha, sabe? O Zé estava morrendo, cara e eu ficava me questionando que mundo era esse”, expôs Cristiano.

E completou declarando que seu filho Miguel foi quem o fez enxergar que era preciso estar forte para lidar com o dia a dia, cuidar de si e de quem está ao redor.

* Texto de Lívia Carvalho

