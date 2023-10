Reprodução/Youtube A modelo revelou detalhes de seus investimento para o carnaval

Aricia contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, o quanto já investiu até o momento para ser musa da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval de 2024. E o valor, caro leitor, é surpreendente.

"Vou ser musa da Imperatriz Leopoldinense, que é a atual campeã do Rio de Janeiro. To bêm feliz. No meu último papo lá eu tava apreensiva porque é sempre um desafio. A gente sempre acha que não consegue e não pode, porque é muito trabalho, é bastante esforço, dedicação e investimento", esclareceu.

Aricia admitiu que sempre se esforça ao máximo quando entra em um novo projeto, então queria dar o seu melhor: "Tem que se dedicar senão você não sai bem-visto, né?".

"Cara, eu acho que até agora foi pouco porque eu tive uma ida ao Rio. Até nisso a escola tem sido bem parceira. Nessa ida, teve a passagem, hotel que fiquei por quatro dias. E aí num hotel bom, porque que eu acabei fotografando. Quando é na correria você não tem muito tempo de arquitetar. Não fui atrás de parceria. Eu tava enlouquecida, 'eu quero, reserva pra amanhã eu preciso'", disse.

Sobre sua roupa para o ensaio de Carnaval na escola Imperatriz Leopoldinense, Aricia revelou detalhes de seu investimento. "Cismei com canutilho. Bora comprar canutilho. Comprou um rolo de canutilho que era 5 metros. E aí ela foi fazendo, um rolo de canutilho custa R$ 800 reais. Fui fazer a primeira prova (...) mais camadas e quero franjas. Quero parecer chique. Foi lá e comprou mais quatro rolos", relembrou.

"Isso que ela não me cobra para fazer. Sandália foi mais uns R$ 1 mil. De pouquinho em pouquinho vai uns R$ 10 mil", completou. Em relação ao Carnaval, a modelo mostrou em off a inspiração em Sabrina Sato para compor sua fantasia, e garantiu que o valor do investimento é alto.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko