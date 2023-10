Reprodução/Vittoria Alves A mãe do ator revelou detalhes do acusado de matar seu filho

Dona Maria das Dores, mãe do ator Jeff Machado, esteve nesta sexta-feira (27), no Tribular de Justiça do Rio de Janeiro para a primeira audiência de instrução e julgamento sobre a morte do artista. De acordo com ela, Bruno Rodrigues, acusado de matar Jeff, é "extremamente maquiavélico".

Nesta audiência, que começou por volta das 13h30, foram ouvidas as testemunhas de acusações e de defesa dos dois réus, o produtor de TV Bruno Rodrigues e o garoto de programa Jeander Vinicius da Silva, acusados de matar e ocultar o corpo do artista.

Em conversa com a imprensa, Dona Maria revelou que fez questão de ir de Santa Catarina ao Rio de Janeiro para estar pessoalmente na audiência: "Uma situação que chocou não somente o Rio, mas Santa Catarina, o Brasil e o mundo inteiro. Eu, como mãe, vim respirando fundo porque eu tenho que estar bem e muito forte para contar para vocês".

"Com o auxílio e ajuda do Dr. Jairo e sua equipe, conseguimos encontrar o meu filho, Jefferson Machado Costa, da pior maneira possível para uma mãe. Mas estou aqui, presente, porque quero contar para vocês a situação de como o Bruno matou o meu filho e ainda continuou se passando pelo Jefferson, falando comigo? Extremamente maquiavélico, sem condição humana, mentiu para mim, para uma senhora, uma mãe. Isso eu preciso falar nessa audiência, para que a juíza fique sabendo quem é essa pessoa de tanta maldade", acrescentou.

"Eu sou uma pessoa de muita fé e força, mas acho que seria muito eu estar no mesmo ambiente desses dois assassinos. Crueldade (...) Não vou dizer que eu quero que morra, isso está na mão de Deus. Isso a justiça vai fazer. Não sou eu que vou dizer: 'mata, morre'. Que dure mil anos para sofrer a dor que estou sofrendo na perda do meu filho. Que viva muitos anos na pena máxima. É isso o que eu desejo (...) "O meu coração sangra de dor e de saudade do meu filho Jefferson", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko