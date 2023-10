Reprodução/Instagram A ex-A Fazenda revelou detalhes do uso de anabolizantes

A atriz Valentina Francavilla, de 43 anos, confessou ter usado anabolizantes durante o período em que estava magra. Em um vídeo publicado no Instagram, a ex-assistente de palco do Ratinho pediu para que as pessoas não a atacassem, já que naquela época não era saudável.



"Eu era muito menos saudável do que sou hoje com 94 quilos. Usava um monte de bomba. Estava com o fígado lascado, mas aparentemente estava saudável. Hoje, falam que sou desleixada e que tenho gordura no fígado, mas não tem nada. Meus exames estão todos ok", desabafou.

"Vamos parar com esse preconceito de quem que está acima do peso tem problema e só quem está magro é saudável. Vamos parar de uma vez a julgar quem está acima do peso está com a saúde ruim. Nem sempre funciona assim", acrescentou.

Atualmente com 94 kg e alvo de comentários gordofóbicos, a influenciadora reforçou que recebe julgamentos equivocados sobre seu físico. "Recebo mensagens de gente que me xinga. Me chamam de gorda, baleia, horrorosa... nunca tinha vivido preconceito. Quando fiquei gorda, passei a entender o que é preconceito. Li e escutei muitos comentários gordofóbicos", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko