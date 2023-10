Reprodução/Instagram O influenciador desabafou sobre as críticas que recebe

Rico Melquiades mostrou o resultado dos procedimentos feitos em seu rosto no último domingo (28), durante o Domingo Espetacular, da Record. O influenciador se submeteu a diversas cirurgias para mudar a aparência e que os haters parassem de xingá-lo de feio, e mesmo após revelar o resultado precisou lidar com xingamentos.



"Finalmente veio aí! Depois de passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi às cirurgias plásticas na face e mostro agora o resultado para vocês! Agradeço a Deus, a Dra. Mariana Felinto e a vocês por me apoiarem", publicou em seu Instagram.

Na última quarta-feira (25), o influenciador revelou que fez as cirurgias porque não aguentava mais os comentários e críticas nas redes sociais: "Deixa eu desabafar aqui, que é isso que corta o meu coração e me deixa muito triste. Saíram nas páginas de fofoca, as fotos que eu postei, durante a minha cirurgia. Eu não sei se vocês sabem, mas, quando você faz uma cirurgia plástica, tem um processo. Eu fiquei com minha cara inchada, eu estava com pontos, estava tomando muitos remédios, eu estava roxo".

"O resultado não é esse que vocês estão vendo nas páginas de fofoca. Inclusive, as páginas de fofoca, eles escreveram que foi um pós-cirúrgico, eu estou falando para as pessoas que estão deixando comentários maldosos", acrescentou.

Entretanto, a repercussão das cirurgias trouxeram mais comentários maldosos e Rico não aguentou as críticas. Em seus Stories, o influenciador compartilhou algumas mensagens que recebeu e pediu: "Me deixem em paz pelo amor de Deus".



*Texto de Júlia Wasko

