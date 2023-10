Reprodução A jornalista respondeu as críticas feitas pelo apresentador

Após o apresentador Britto Jr. fazer críticas às apresentadoras do Hoje em Dia, da Record, em seu canal no YouTube, dizendo que as mulheres do elenco só se preocupavam em se maquiar, a jornalista Renata Alves, uma das apontadas em suas falas, respondeu aos comentários.



"Esse apresentador que está na mira do SBT é velho conhecido da casa, onde trabalhou por muitos anos, sempre com brilhantismo até ser, digamos assim, a força de expressão, roubado pela Record. Sim, a Record ofereceu um contrato maior pra ele e o tirou do SBT. Há oito anos, César Filho apresenta o Hoje em Dia", disse Britto no vídeo.

"Estou falando dele, do César, que atualmente ancora o Hoje em Dia, onde carrega o piano praticamente sozinho. Já que Ana, Tici e Renata gastam mais tempo retocando a maquiagem que propriamente apresentando o programa", acrescentou ele, ofendendo as ex-colegas de emissora.

No último domingo (29), Renata publicou um texto em seu Instagram respondendo às críticas, sem citar Britto Jr. nominalmente. Ela evitou se estender na polêmica, mas deixou exposto que o ex-apresentador é uma pessoa "raivosa".

"Tô recebendo muitas mensagens em pedindo para dar uma resposta. Não vou polemizar. Entre o perdão e a raiva, fico com aquilo que me dará mais paz. Tem gente que anda com raiva de tudo e todos. E, para isso, nem retoque de maquiagem resolve", publicou ela.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko