Reprodução/Twitter A jornalista foi criticada por seus discursos de ódio

Nesta segunda-feira (30), a Rede Bandeirantes decretou que sua emissora de rádio em Porto Alegre não irá mais transmitir o programa Hora Israelita. A comentarista Deborah Srour seria um os principais motivos para o fim da atração, criada em 1946, após seus comentários e discurso de ódio contra os palestinos

A atração é transmitida aos domingos há 77 anos e a edição do último domingo (29) já não foi ano ar. No dia 15 de outubro, a comentarista pregou o extermínio da população da Faixa de Gaza e comparou palestinos a "animais".

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Deborah expressou falas de ódio contra o povo palestino. No programa Atualidades Pampa, da TV Pampa, a comentarista disse que "não há civis inocentes do lado de Gaza" e que "Israel tem de lidar com eles como animais". A apresentadora da atração, Ali Klemt, ressaltou que os palestinos deveriam ser "dizimados".

O conflito entre Israel e o Hamas teve início no dia 7 de outubro e já deixou mais de nove mil pessoas mortas, sendo a maior parte delas de palestinos que viviam na Faixa de Gaza.

Com a repercussão da notícia, a emissora emitiu uma nota repudiando a situação. Leia o comunicado na íntegra:

"A Rádio Bandeirantes de Porto Alegre reitera, de forma enfática, seu compromisso inabalável com a responsabilidade jornalística e os princípios democráticos que regem o exercício da comunicação. Programas, mesmo que independentes e de responsabilidade de terceiros, devem observar e cumprir esses princípios e se responsabilizar pelos conteúdos que veiculam os quais não têm a ver com a liberdade de imprensa que tanto prezamos. Nossa emissora repudia , por parte de qualquer um, qualquer forma de discurso de ódio, preconceito e desinformação, conforme prega nossa Constituição".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko