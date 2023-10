Reprodução A apresentadora surpreendeu os telespectadores ao mostrar um vibrador

Nesta sexta-feira (27), a manhã dos telespectadores do Mais Você, na Globo, já começou quente após Ana Maria Braga mostrar um vibrador ao vivo. A apresentadora comentou com Renata Ceribelli sobre as novidades da indústria dos brinquedos sexuais e falou sobre a importâncias das mulheres conhecerem seus corpos e terem prazer.



A repórter esteve no Mais Você para falar sobre sua nova série no Fantástico, chamada Prazer, Renata, que aborda a sexualidade feminina na atualidade. Renata Ceribelli contou à Ana Maria a importância dos vibradores, e assim a apresentadora exibiu alguns modelos.

"Nós fizemos uma pesquisa e fomos às compras, o pessoal da produção. A gente precisa dar exemplos pra quem não conhece (...) Tem um movimento de ar, que, a mulher usando, vai dar prazer a ela", explicou.

"Eu nem sei se a gente pode falar, hoje em dia é tão complicado. Também é uma informação médica que eu tive", disse a repórter. "Você vê, até a gente fica atrapalhada", comentou Ana Maria, rindo.

"Nem sei se essa hora da manhã posso falar sobre isso", ressaltou Renata. "Eu acho que gostaria que as mulheres [soubessem disso] e os homens, é uma informação muito importante para os homens. Pode salvar uma relação entre pessoas que têm vergonha de se falar", pontou Ana Maria.

Em seguida, ela mostrou outro modelo de vibrador em formato de batom. A apresentadora colocou-o em cima da mesa de café da manhã para mostrar a vibração.

"Eita, gota, olha isso! Que barato!", exclamou Louro Mané. "É um brinquedo mesmo. E que brinquedo, né! Tem que perder a vergonha de falar disso", declarou Ana Maria. "Não é buscar o prazer com o homem. É com você mesma. Se descobrir. Depois com o parceiro, a parceira. Mas primeiro com ela", concluiu Renata.

*Texto de Júlia Wasko

