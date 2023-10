Divulgação A apresentadora revelou detalhes de sua carreira profissional

Nesta sexta-feira (27), o programa Fofocalizando, do SBT, exibiu uma entrevista com Olga Bongiovanni. Ao receber a repórter Jacqueline Krüger em sua casa, em Cascavel, no Paraná, a apresentadora revelou mais detalhes de sua carreira, incluindo quando competia com Ana Maria Braga nos anos 90.







A apresentadora esteve à frente do Bom Dia Mulher, na Rede TV!. O programa disputava audiência com Ana Maria Braga, que já comandava o Mais Você, na Globo.

Nesta época, Olga Bongiovanni estava vivendo uma ótima fase em sua vida e transformou sua casa em um grande estúdio: "Meu sonho sempre foi trabalhar e gravar em casa".

Durante a entrevista à emissora, Olga mostrou as plantações que mantém em sua mansão e cozinhou um macarrão para a equipe do programa: "Estou realizada. Feliz e realizada", garantiu.

A apresentadora, de 69 anos, iniciou sua carreira profissional em 1974. Ao longo desses anos, já atuou em diversas emissoras, como TV Tarobá, Rede TV!, TV Aparecida, TV Gazeta e CBN Cascavel.

