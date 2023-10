Divulgação Discovery Largados e Pelados lança nova série da franquia em especial de 10 anos

Em novembro, o tradicional reality de sobrevivência da Discovery, Largados e Pelados, completa dez anos. E para celebrar a data, o canal estreia uma nova série da franquia no dia 5 de novembro às 20h50, o Largados e Pelados: A Competição. A proposta da edição promete trazer 12 dos participantes mais resistentes da história do programa que deverão encarar o árido deserto de Oribi, na África do Sul. E será pela primeira vez que os competidores se enfrentarão pessoalmente, em desafios extremos.

Inclusive, o Discovery integrou uma programação especial com os desafios mais extremos e rotinas mais desafiadoras (de convivência e de grupo), em que muitos personagens icônicos da franquia estão em Largados e Pelados: A Tribo.

Por isso, todos os sábados no mês de novembro, episódios do programa serão exibidos. No dia 4, a temporada 4 vai ao ar a partir das 12h25; no dia 11, é a vez da temporada 7, que será exibida a partir das 6h; no dia 18, episódios da temporada 5 ocupam a grade do canal a partir das 9h50; e no dia 25, a temporada 2 vai ao ar a partir das 14h15.

Às quintas-feiras de novembro, a partir das 20h40, serão exibidos spin-offs da franquia, como "Largados, Pelados e Solitários" e "Largados e Pelados: Latinos". Por fim, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 18h55, será exibido o bloco especial "10 anos de Largados e Pelados" com os melhores episódios de todas as temporadas. A seleção foi baseada nos preferidos da audiência.

Lançado em novembro de 2013, o formato ganhou diferentes adaptações em todo o mundo – inclusive no Brasil. O reality, que contabiliza nove temporadas nos Estados Unidos, testa habilidades de sobrevivência dos participantes em condições extremas e conta com mais de 200 horas de aventuras e spin-offs da versão original.

Ao fim dos 45 dias de programa, o ganhador leva o prêmio de 100 mil dólares para casa. Mas, para chegar até lá, ele deve passar 21 dias em dupla, em busca de suprimentos, fogo, abrigo e, pela primeira vez, as ferramentas necessárias para sua sobrevivência. Se alguém da dupla desistir, ambos estão automaticamente eliminados. Os que resistirem a esse primeiro desafio terão que enfrentar uma dinâmica em grupo, competindo com e contra seus companheiros de equipe.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho