Após a publicação da biografia The Woman in Me, os fãs de Britney Spears levantarem suspeitas de que o DJ Thiago Mansur, marido de Gabriela Priori, seria o brasileiro que já teve um affair com a cantora. Nesta sexta-feira (27), ele confirmou o envolvimento com a cantora. "Foi uma fase bacana", revelou.



De acordo com o Gshow, a história foi confirmada pela assessoria de imprensa de Mansur. O músico esclareceu que nunca havia se pronunciado por achar que seria deselegante, já que Britney Spears também não havia comentado sobre.

"Fiquei surpreso com a citação. Foi uma fase bacana, mas já passou", esclareceu.

Em sua biografia, a artista relata momentos de sua vida íntima, como um aborto de Justin Timberlake e o relacionamento com um brasileiro.

Nos episódios contados, Britney disse que seu show no Brasil foi "um dos momentos mais felizes" e expôs o affair, sem citar o nome de Mansur. Entretanto, os fãs da cantora ligaram os pontos, principalmente após surgirem notícias que garantiam o envolvimento dos dois no início dos anos 2000.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko