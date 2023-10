Reprodução/Youtube A jornalista deu sua opinião sobre as colegas de confinamento de A Fazenda 15

Durante sua participação no programa Selfie Service, apresentadora por Lucas Selfie, a jornalista Rachel Sheherazade revelou sua opinião sobre as peoas Kamilla Simioni e Márcia Fu. De acordo com a ex-participante de A Fazenda, é até difícil saber quem tem mais veneno.



"Cobra engolindo cobra. Não sei quem tem mais veneno. Acho que não vejo a Márcia com capacidade de calcular, mas Márcia tinha mágoa da Simioni. Ficou isolada num canto [por causa da Simioni]", disparou.

"Começaram a ver o verdadeiro lado da Márcia, que tenta se aproveitar das pessoas. Muito venenosa, muito tóxica. Talvez não tenha tido a condição de prever esse resultado final. Isso não é mérito dela, é mais destino", acrescentou.

Além disso, a apresentadora também comentou sobre Lucas Souza, seu colega durante o confinamento do reality show. "Lucas incansável com aquela paz e eu gritava dentro de casa sozinha. Seria uma roça muito difícil se fossem Lucas, Kally e Cezar. Motivo a mais para estar torcendo por aquele chapéu. Na divisão das tarefas, ele foi justo. Até hoje, eu falo e me arrepio", garantiu.

"Pelo que conheço do jogo do Lucas, as estratégias dele parecem muito as minhas. A gente tinha muito isso em comum. Acredito sim que ele vá indicar a Jenny. Espero que ela seja julgada pelo público e que saia com a maior rejeição. A gente vai trabalhar para isso. Para que a Jenny receba essa resposta", explicou.

Sheherazade também revelou detalhes de suas fraquezas durante o programa: "Uma das pessoas que me segurou foi a Kally. Eu não me alimentava, chorava e dormia. Ela arregalou aqueles olhos verdes para mim: 'mulher, você é nordestina, você está aqui pelos meus filhos'. E aí eu peguei e falei que só saía na final".

Além disso, a jornalista comentou sobre as mentiras ditar por Simioni, que após ser eliminada justificou que não havia dito inverdades, e sim que entendeu errado. "Aí não é questão de má interpretação, na verdade, é uma questão de mentira mesmo né? Não é que ela entendeu mal, né? Vamos dar os nomes certos às coisas certas", garantiu.

"A verdade é que a Simioni mentiu. Ela não escutou nada disso. Ela inventou coisas porque com as mentiras ela consegue manipular as pessoas que estão ali no entorno dela, e consegue com que as pessoas façam o que ela não tem coragem e peito pra falar e fazer diretamente (...) Simioni você não se enganou, você mentiu. Dê a palavra correta ao fato correto. É mais fácil você admitir que mentiu pra ganhar o jogo.", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

