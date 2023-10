Reprodução Paloma Poeta, irmã de Patrícia Poeta, ganha programa na Record TV

Paloma Poeta, irmã mais nova de Patricia Poeta, irá comandar a nova atração da Record TV Rio. A jornalista, que trabalha na emissora há anos, ganha agora um programa para chamar de seu e compartilhou a novidade com os seguidores em suas redes sociais.

A emissora revelou, por meio de uma publicação, que a atração será exibida na filial do Rio de Janeiro a partir do dia 28 de outubro, às 13 horas. "Preparados para mergulhar na maravilha carioca? O Rio Bom Demais estreia na #RecordTVRio neste sábado (28/10) às 13h. Não perca essa dose de energia direto do Rio de Janeiro!", dizia o anúncio. Confira:



Inclusive, vale lembrar que Paloma já chegou a comandar outra atração da casa aos finais de semana, o Domingo Espetacular. Na revista eletrônica, a jornalista substituiu Carolina Ferraz.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho