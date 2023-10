Reprodução O apresentador deu sua opinião sobre o programa da Record

Entre 2005 e 2009, Britto Jr. esteve à frente do Hoje em Dia, na Record, ao lado de outros apresentadores e por mais seis anos foi titular do reality show A Fazenda. Entretanto, sua saída da emissora foi regada de polêmicas, e até hoje o jornalista demonstra sua opinião sobre a empresa. Desta vez, Britto Jr. detonou Ana, Tici e Renata, que comandam o Hoje em Dia atualmente, e defendeu César Filho.



"Estou falando dele, do César Filho, que ancora o Hoje em Dia, onde carrega o piano praticamente sozinho. Já que a Ana, Tici e Renata gastam mais tempo retocando a maquiagem do que propriamente apresentando o programa", disparou.



"Agora vejam bem, o próprio César Filho deu uma declaração dizendo que está chateado com essa história porque o seu contrato na Record termina no dia 31 de dezembro e ele está disposto a renovar o seu compromisso, se a Record assim desejar", explicou.



"Por outro lado, a Record ficou chateada com essa historinha aí que saiu na mídia, com o César Filho, que recentemente esteve no SBT para participar de um quadro. O César Filho tem muito trânsito lá no SBT, sem falar de Teleton", acrescentou.



"Então os dois lados, César e Record, se encheram de dúvidas mútuas um com o outro. E o SBT poderá sair ganhando com a possível contratação do César. À César o que é de César, né? Se isso ocorrer, xeque-mate, de uma só vez o SBT terá movimentado duas peças de uma maneira brilhante e fechado o time do novo Vem Pra Cá", concluiu.



💣 Sincerão, Britto Jr. comenta futuro de Cesar Filho e atual fase do #HojeEmDia



"Estou falando dele, do César Filho, que ancora o Hoje em Dia, onde carrega o piano praticamente sozinho. Já que a Ana, Tici e Renata gastam mais tempo retocando a maquiagem." pic.twitter.com/E4ehdK4EH9 — Silvinho (@silvinhotv) October 27, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko