Fãs descobrem que brasileiro citado como affair na biografia Britney Spears é casado com Gabriela Prioli

Após viralizar ao dizer que seu show no Brasil foi "um dos momentos mais felizes" que viveu, Britney Spears repercutiu mais uma vez ao expôr o affair que teve com um brasileiro no país. As revelações foram feitas em seu livro de memórias, The Woman in Me, lançado nesta semana e que já se tornou o mais vendido em nove países. Os fãs, inclusive, não perderam tempo e já descobriram quem é o rapaz.

Os curiosos de plantão se debruçaram em pesquisas e logo começaram a apontar Thiago Mansur como o suposto rapaz citado na biografia. Com 38 anos de idade, ele é DJ e faz parte da dupla de música eletrônica JetLeg, que foi formada em 2013.

Mansur já trabalhou como modelo e desfilou em semanas da moda em São Paulo e em Nova York, nos EUA. No início dos anos 2000, surgiram notícias de que o artista garantia ter ficado com Britney Spears --algo resgatado após a revelação do livro.

Hoje, Thiago é casado com Gabriela Prioli, com quem está desde 2016 e tem Ava, filha que completará um ano de idade em dezembro.

Em sua biografia, a cantora de 41 resgatou as memórias de sua vida íntima e de sua carreira na música, surpreendendo os fãs com revelações chocantes, como a de que fez um aborto de Justin Timberlake, porque o cantor não queria ser pai, quando eles tiveram um relacionamento.

* Texto de Lívia Carvalho

