Divulgação O cantor informou a remissão completa de linfoma

O cantor Jorge Aragão anunciou que está curado do câncer. Em uma nota enviada à imprensa nesta sexta-feira (27), o artista anunciou que seu Linfoma Não-Hodgkin entrou em remissão. Com isso, Aragão está livre do câncer no sistema linfático e realizará o último ciclo de quimioterapia.







"O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Pet-Scan realizado e só está faltando o último ciclo [de quimioterapia], previsto para ser realizado no dia 01 de novembro, para terminar o tratamento", explicou a Dra. Caroline Rebello, hematologista do músico.

Jorge Aragão está realizando o tratamento desde julho deste ano, e em agosto mostrou no programa Fofocalizando, do SBT, como estava sua aparência após raspar os fios em decorrência na quimioterapia.

Na ocasião, sua filha Tânia Aragão revelou como a família vinha enfrentando os momentos ao lado do cantor: "É muito difícil ver a pessoa que a gente ama sentindo dor e lutando para estar bem e ali com a gente. Ele sempre foi o nosso super-herói, mas agora é a hora da gente cuidar dele. Ele canta até para os enfermeiros, passava na maca cantando".

Nos últimos anos, Aragão teve diversos problemas de saúde. Em 2020, foi internado após contrair Covid-19, e ano passado foi submetido a um cateterismo por conta de um mal-estar.

Após a boa notícia, o músico já pode voltar com o foco em sua carreira profissional. Sempre Eu e Você será um novo lançamento e uma nova versão do grande sucesso Eu e Você Sempre. A canção dos anos 2000 ganhou trechos inéditos interpretados por Xamã e além da participação do produtor Dalto Max.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko