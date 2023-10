Reprodução A Apple TV anunciou uma série documental sobre o assassinato do ator

As testemunhas oculares do assassinato de John Lennon irão quebrar o silêncio após 43 anos do crime. As declarações sobre o tema constarão na série documental John Lennon: Murder Without a Trial, na Apple TV.

Com três episódios, a obra narrada pelo ator Kiefer Sutherland ainda não teve sua data de lançamento anunciada.

Em comunicado divulgado à imprensa internacional, os produtores da série relataram que mostrarão fotos inéditas do dia do assassinato, além de depoimentos de testemunhas do crime e entrevistas com advogados do assassino.

Para quem não se recorda, o artista foi assassinado em 8 de dezembro de 1980, quando foi baleado em frente ao seu apartamento em Nova York, por Mark Chapman.

O assassino foi condenado a prisão perpétua e está até hoje atrás das grades. Na época, Mark declarou que não cometeu o crime por ser contrário ao artista enquanto pessoa ou ao que ele representava, mas que queria apenas fama.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko