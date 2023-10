Reprodução/Instagram O ator levou seus seguidores à loucura após publicar fotos em uma cachoeira



Nesta sexta-feira (27), o ator Cauã Reymond agitou seus seguidores e os deixou chocados ao publicar fotos em um banho de cachoeira. Com uma sunga preta, o artista tomou conta do coração dos fãs e recebeu elogios: "Deus me perdoe dei zoom sem querer", disse o influenciador Lucas Guedez.



Em meio a uma aventura na cachoeira, Cauã revolveu fazer registros do momento e compartilhar com os seus seguidores do Instagram. "Não tem jeito melhor de começar um dia!", escreveu na legenda.



Nos comentários, diversas celebridades brasileiras demonstraram suas emoções com as fotos. "Não faz isso", disse Gil do Vigor. "Não faz isso", comentou Jojo Todynho.

"Tem idoso passando mal aqui onde eu trabalho depois dessa foto", alertou um perfil. "Não temos um minuto de paz", refletiu outro usuário.







*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko