Reprodução As imagens mostram o ator saindo de seu apartamento

O ator Ricardo Merini está desaparecido desde o último sábado (21), e imagens de câmera de segurança obtidas por amigos do modelo e pela Polícia Civil de São Paulo, mostraram Ricardo saindo sozinho de seu apartamento no bairro Bela Vista, em São Paulo.



De acordo com o jornal O Globo, Ricardo se separou do ex-marido, com quem tem dois filhos adotivos, e havia chegado em casa de uma viagem a trabalho a Santa Catarina. Após desembarcar por volta das 21h30, foi para casa e saiu novamente às 23h30.

Nas imagens enviadas à Quem pela amiga do ator, Fernanda Hoffman, o modelo sai com o celular na mão andando a pé e observando a tela do aparelho.

Segundo a família, não há registro de que ele tenha solicitado um serviço de transporte por aplicativo e ele deixou o apartamento vestindo calça jeans e blazer preto.

Até o momento, as últimas notícias de seu desaparecimento reforçam que Ricardo foi encontrar um amigo, que mora a 20 minutos de seu apartamento. Além disso, o celular do ator foi localizado pela polícia na região do Jaguaré, que fica na Zona Oeste de São Paulo, a cerca de 14km da casa do artista.

*Texto de Júlia Wasko

