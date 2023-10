Reprodução Kayky Brito publica vídeo de agradecimento no Instagram

Na manhã desta quinta-feira (26), Kayky Brito reapareceu para os seus mais de um milhão de seguidores por meio de um story publicado em seu Instagram. Esta é a segunda vez que o ator usa seu perfil para falar com os fãs desde o seu atropelamento, em setembro, e a primeira, após ganhar as manchetes por ter dado unfollow na companheira, Tamara Dalcanale, e segui-la de volta.





"A vocês, que eu não falo todo dia, mas quase sempre, eu só agradeço. Porque sonhar é fazer e a gente pode fazer. Só cabe a gente, só basta a gente", disse Kayky em meio a barulhos de obra. "Um beijo a cada um de vocês! Tenha fé sempre, acredite, tá? Um beijo no coração. Até a próxima!". Assista:



A movimentação fomentou os rumores do fim do casamento , que são especulados desde o atropelamento do artista e ganharam força após sua alta hospitalar. Tamara e Kayky estão juntos desde 2020 e são pais de Kael, de um ano e 10 meses.

No dia 10 de outubro, Kayky Brito fez sua primeira aparição nas rede sociais após o acidente. Na ocasião, ator agradeceu ao apoio dos fãs e familiares por meio de um vídeo publicado no Instagram, mas não citou o nome da esposa.



"Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandam mensagens! Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista, que salvou a minha vida e chamou os bombeiros. Obrigado a vocês, bombeiros! Obrigado à minha família, mãe, pai, irmã e meu cunhado Igão. Beijo no coração de todos vocês! O negócio é viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre", disse.

No vídeo, Kayky ainda comentou brevemente sobre as sequelas do acidente: "Lado direito tá um pouco afetado, mas estou aqui falando, estou andando até! Tá tudo bem". Assista:





O fato do ator não ter agradecido à esposa, que passou um mês no Rio de Janeiro quando ele estava internado e que não recebeu qualquer ajuda da família do amado, incomodou os internautas e logo questionaram o pronunciamento. "E a esposa, não agradece?", perguntou uma seguidora. "Acho que não deve estar muito boa a situação com a esposa, não é possível. Ela nunca é mencionada", apontou outra.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho