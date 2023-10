Divulgação O trailer da última temporada da série focou na Princesa Diana

Nesta quinta-feira (26), a Netflix liberou a primeira parte do trailer da sexta temporada de The Crown. O anúncio focou no sofrimento e no luto após a morte da Princesa Diana, além das repercussões e especulações sobre seu sumiço repentino.



A primeira parte da última temporada será lançada no dia 16 de novembro, e mostrará desde o relacionamento entre Diana (Elizabeth Debicki) e Dodi Fayed (Khalid Abdalla) até a morte trágica do casal em um acidente de carro em Paris, na França.

Já a segunda parte será disponibilizada a partir do dia 14 de dezembro. Esta contará com seis episódios e mostrará as repercussões da morte de Diana na vida da família e da monarquia.

Além disso, ainda nessa temporada poderemos acompanhar o casamento de Charles (Dominic West) e Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) e o início do relacionamento entre William (Ed McVey) e Kate Middleton (Meg Bellamy).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko