Reprodução/Record A ex-jogadora de vôlei revelou porque não salvou Simioni da roça

Márcia Fu revelou que não salvou Kamila Simioni na dinâmica de resta um na formação da Roça desta semana em A Fazenda 15 após o pronunciamento de Adriane Galisteu. A apresentadora desmentiu ao vivo uma fala de Simioni, e isso pesou na escolha dos próximos passos da ex-jogadora de vôlei.

Em uma conversa com Radámes Martins nesta quinta-feira (26), ele afirmou que não entendeu a escolha de Márcia: "Chegou na hora e tu não salvou ela, eu não entendi".

"Não, você não ouviu o que a Adriane falou no ao vivo da Jaquelline?", respondeu à peoa em relação ao momento em que Galisteu desmentiu que Jaquelline queria beijar Tonzão Chagas.

"Foi exatamente por isso, porque ela fez a mesma coisa comigo, fez a mesma coisa com o Lucas, ela fez oito pessoas da casa votarem em mim", acusou Márcia. "Você tem que fazer o que você quiser. Só que quando você promete lealdade", pontuou o peão.

"Eu não gostei, por isso eu tive a atitude que eu tive! Depois que a Adriane falou, pensei, eu vou salvar a Nadja. [...] Eu falei com ela, se vier pra mim, vou pensar na Nadja. Agora, ela [Simioni] vai fazer a mesma coisa que fez comigo, vai tentar me colocar como se eu fosse a malvada, a maléfica, porque ela restou! Por que ela não pode restar? Eu não fui pra Roça? A Nadja também não foi? Por que ela não pode ir?", indagou a ex-atleta.

"Que coisa engraçada, por que não? Pode sim! Todo mundo pode ir! Eu fui de bom grado. Não fiquei esperneando! Me enfiou com oito votos, Radamés! Eu tô errada? [...] E quem me estendeu a mão o dia que tava na merda foi a Jaquelline, porque ela não acreditou no que aconteceu", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.