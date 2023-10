Divulgação/TV Globo Rodrigo Bocardi brinca e pede a exibição do bumbum de atacante do Corinthians no Bom dia São Paulo

Rodrigo Bocardi colocou Sabina Simonato em uma verdadeira saia-justa no Bom Dia SP dessa quinta-feira (26). Na ocasião, o apresentador indagou à colega se havia gostado de ver a imagem do bumbum do jogador Yuri Alberto na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro 2023. A foto em questão exibiu o bumbum do atleta parcialmente exposto no fim do quadro de esportes do noticioso.

"Você gostou, Sabina, dessa imagem?", perguntou Bocardi. "Não vi. Tô apurando aqui", rapidamente reagiu Sabina. "Se pega essa cara da Sabina, hein? Ainda bem que não cortaram pra ela. Se escondeu, por quê?", divertiu-se o jornalista enquanto Sabina encobria o rosto sem graça.

Bocardi e Alessandro Jodar riram da reação. "Ela está entrando nas redes do Yuri Alberto, deve ser isso", zombou Jodar. E o apresentador seguiu: "Senhor Yuri, hein", provocou. Envergonhada, Sabina chamou atenção dos colegas do Bom Dia SP. "Vocês parem", pediu. Confira o momento:

No fim do programa, Bocardi retomou o assunto após ler a repercussão de redes sociais sobre o bumbum de Yuri Alberto. "A gente te entende, Sabina, também estamos apurando", disse. "Quero ver o que você está apurando nesse celular, Sabina Simonato! Você toma jeito, hein!" Simonato ainda alertou que iria dar um "corretivo" no colega de telejornal. "Toma juízo, menino", disse.

Aos risos, o apresentador do Bom dia São Paulo encerrou o telejornal pedindo close no bumbum do jogador do Corinthians. "Ah, gente, vocês querem mostrar trânsito no encerramento do Bom dia São Paulo? Volta com a imagem do Yuri Alberto pra gente encerrar esse Bom Dia São Paulo. Ninguém merece Marginal. Volta com Yuri Alberto? Aí, sim, hein!", brincou Bocardi.

Assita ao trecho:

o rodrigo bocardi pedindo pra encerrar o #BDSP com o yuri alberto, que aparece com um tufo de grama na bunda pic.twitter.com/d8gVoBOBBW — paiva (@paiva) October 26, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho