Elas por Elas: Resumo dos capítulos de 30 de outubro a 4 de novembro

Terça-feira, 31 de outubro

Helena afirma a Jonas que não deixará que ele fique com Adriana. Cris apoia Giovanni. Fagundes garante a Sérgio que Míriam não incomodará mais. Natália tem uma crise na clínica. Helena culpa Lara pelo fim de seu casamento. Érica garante a Renée que não reatará com Edu. Ísis faz as pazes com Giovanni. Lara contrata Edu. Adriana pede que Jonas não a procure mais. Roberto tenta ajudar Lara no escritório. Edu implora que Renée o ajude com Érica. Ísis exige que Tony explique por que ele e Cris querem se aproximar dela e de Giovanni. Carol teme que Wanda veja Ulisses em sua casa. Giovanni tem uma crise de ansiedade e não consegue sair de casa.