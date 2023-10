Divulgação A atriz foi escalada para uma nova série de terror sobrenatural do Globoplay

A atriz Aretha Sadick foi escalada como protagonista da série de terror sobrenatural Reencarne, que estreia em 2024 no Globoplay. Após o anúncio de Maria Clara Spinelli em Elas por Elas, Arteha soma ainda mais ao time de representatividade como uma trans negra.



A artista nasceu e foi criada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e aos 34 anos interpretou Vera Verão no musical que contava a trajetória de Jorge Lafond no ano passado.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, o gênero de Aretha não será tema de sua personagem na série escrita por Elísio Lopes Jr., um dos autores de Amor Perfeito (2023) ao lado de outros quatro roteiristas. Na história, ela será Camila, enfermeira parceira de trabalho de Isadora (Isabel Zuaá) e filha de Lúcia (Grace Passo).

A personagem irá auxiliar a mãe a conseguir anestésicos para os experimentos de Feliciano (Enrique Diaz), que há anos iniciou testes de reencarnação em busca de encontrar um corpo perfeito para reencarnação de sua mulher Cássia (Simone Spoladore), que está muito doente e à beira da morte.

Após sofrer uma crise, ela precisa voltar com os testes quanto antes, mas Feliciano tem noção que não conseguirá sozinho e pede a ajuda de Camila. Entretanto, ela está cansada de ser cúmplice das mortes e, mesmo sentindo culpa, concorda em ajudar.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko