Após a coluna revelar que Key Alves foi vaiada ao ser anunciada vencedora da categoria Melhor Participante de Reality Show no Prêmio Jovem Brasileiro, o evento passou a ser questionado sobre a idoneidade da seleção e muitos chegaram a especular que se tratava de uma armação, e que a ex-BBB teria comprado a vitória. Mas em nota enviada à coluna, a organização esclareceu que não houve falcatrua.



Conforme antecipamos pela manhã, Key recebeu quase três milhões de votos por meio do site oficial da premiação, e seus outros quatro adversários nem chegaram perto do resultado que ela obteve. Aliás, se somar os votos de todos os concorrentes, nenhum chega nem à metade do desempenho dela.

Leia o comunicado na íntegra:

O Prêmio Jovem Brasileiro, desde sua estreia há 22 anos, é reconhecido pela transparência e idoneidade em relação ao resultado dos prêmios. Reiteramos que não há nenhuma relação comercial com os vencedores, sendo atendida apenas, através do nosso time comercial, a venda de espaços publicitários para marcas, que podem adquirir cotas publicitárias, incluindo nomes de categorias.

Todas as etapas de votações são auditadas e todos os votos são computados a partir de uma rigorosa validação digital, com servidores dedicados à atividade, para garantir a ausência de quaisquer hipotética fraude no sistema de votos.

Por fim, reiteramos ainda que um time de especialistas do Prêmio Jovem Brasileiro é responsável pela escolha dos vencedores nas categorias técnicas do PJB, sendo todos os outros vencedores escolhidos pelo voto popular a partir de um rigoroso sistema de votações.

Em 2023, investimos na modernização de nossos sistemas, para evitar, inclusive, como em alguns outros sistemas de votações online, a queda de nossos servidores e o eventual prejuízo à experiência dos fãs.

Na manhã desta quinta-feira (25), esta modesta coluna publicou com exclusividade a notícia de que Key Alves foi vaiada ao receber o prêmio na categoria Melhor Participante de Reality Show.

O público no local demonstrou sua insatisfação com o resultado, e demonstraram isso por meio de vais. O constrangimento no momento foi total e alguns gritos de protesto chamaram a atenção. A ex-BBB esperava receber elogios e empolgação, mas acabou tornando-se uma chacota no evento.

O prêmio dado à Key Alves chamou a atenção dos internautas, que não entenderam como a ex-BBB recebeu tantos votos se está longe de ser uma participante marcante nos reality shows. Com isso, o público começou a cogitar se havia alguma manipulação nos votos, uma vez que a ex-jogadora de vôlei superou os votos de três campeões do BBB, sendo eles: Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22) e Amanda Meirelles (BBB 23).

Enquanto Key Alves recebeu 2.979.397 votos do público, os demais campeões ficaram beeem longe, como Arthur Aguiar com apenas 54.500 votos.

