Reprodução O ator participou de uma campanha com a Casas Bahia

No último sábado (21), o ator Marcos Oliveira, que deu vida ao personagem Beiçola em A Grande Família, participou de uma ação comercial da rede varejista Casas Bahia. O artista tornou-se um dos assuntos mais comentados recentemente após implorar por ajuda financeira e doações.



A ação da empresa foi realizada em uma das filiais, localizada na Marginal Tietê, em São Paulo, e contou com a presença de Marcos. No aniversário da Casas Bahia, o ator embarcou em uma experiência gastronômica ao lado de clientes.

Nas redes sociais, o vídeo da ação chamou a atenção e já conta com mais de 300 mil visualizações. No vídeo, Marcos aparece agradecendo: "Trabalho com alegria, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar".

Além disso, a pastelaria instalada pela empresa chamou a atenção dos fãs de A Grande Família, que reconheceram a ideia de juntar Marcos ao universo de Beiçola, que era conhecido por vender os pasteis mais cobiçados pelos personagens na série da Globo.





Apesar disso, esse foi apenas um trabalho pontual e o ator não foi contratado pela empresa para demais ações até o momento. Para quem não se lembra, o ator pediu ajuda financeiras aos seus seguidores do Instagram em setembro deste ano e inclusive foi convidado para morar no Retiro dos Artistas.

Em diversas ocasiões, Marcos revelou detalhes de sua situação e pediu a ajuda com doações em dinheiro e com comida, além de pedir oportunidades de trabalho.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko