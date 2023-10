Reprodução Gabriela Medeiros foi escalada para viver importante personagem da nova versão da novela de Benedito Ruy Barbosa

Escolhida para viver a personagem Buba no remake de Renascer (1993), que deve chegar nas telas da Globo em janeiro de 2024, Gabriela Medeiros já começou a gravar cenas da trama. Discreta e sem muito alarde sobre sua recente conquista, a atriz esbanja beleza e revela habilidades artísticas para seus 3,6 mil seguidores no Instagram. Embora ainda não tenha a conta verificada, amigos de elenco como Sophie Charlotte e Rodrigo Simas, seguem seu perfil nas redes sociais.

Além da beleza, a atriz transexual de 22 anos revela outros talentos, como para a escrita. Inclusive, Gabriela chegou a postar um texto seu. "O silêncio tem morada na sutileza do olhar", escreveu um dos trechos. E também para o desenho, como demonstrou em "Rascunhos", sua mais recente publicação no Instagram.

https://gente.ig.com.br/colunas/gabriel-perline/2023-09-14/saiba-quem-e-a-atriz-trans-escolhida-para-o-remake-de-renascer.html

Antes de integrar o elenco da novela, Gabriela já havia assinado contrato com o mesmo agente de artistas como Camila Pitanga, Klara Castanho, Letícia Spiller e Nanda Costa.

No sucesso de Benedito Ruy Barbosa, Buba era uma personagem intersexual, nascida com ambos os sexos, condição antigamente conhecida como "hermafroditismo" -- hoje sabe-se que este é um termo incorreto. Intersexuais nascem com características sexuais, que podem ou não incluir genitais, padrões cromossômicos e glândulas, como testículos e ovários, que não se encaixam nas noções binárias típicas de corpos masculinos ou femininos.

A personagem foi interpretada por uma mulher cis, a atriz Maria Luísa Mendonça, que também era um rosto novo e tinha a mesma idade na época.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho