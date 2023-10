Reprodução Ricardo Merini, conhecido por atuar em webséries e no teatro, está desaparecido em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento do ator e modelo Ricardo Merini. O artista de 37 anos foi visto pela última vez no sábado, dia 21 de outubro, no Bairro Bela Vista, região central da capital paulista. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa pela 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Amigos e familiares publicaram o caso nas redes sociais em busca por novas informações. "Pedimos a colaboração de todos! Se você viu ou tem qualquer informação sobre o paradeiro de Ricardo, por favor, entre em contato imediatamente", escreveram. E em seguida, dois telefones são disponibilizados: 47-99609-6463 e 11-98761-8949.

Formado em atuação para TV e cinema pela escola de teatro Célia Helena, Ricardo também atuou na peça Terror e Miséria no Terceiro Reich, em 2012 e na websérie Halls: Sensação que Inspira, de 2014.

O ator também atuou nos curta-metragens Noite na Taverna, de 2015 e, no mesmo ano, Asco, além de dublar na animação O Coração do Príncipe, 2014.

* Texto de Lívia Carvalho

