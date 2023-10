Reprodução O autor de quadrinhos contou mais detalhes de seu encontro com o cartunista

O autor de quadrinhos Adão Iturrusgarai reencontrou seu amigo Angeli na última quarta-feira (24), e revelou que ele está fragilizado. O cartunista foi diagnosticado com afasia, um distúrbio neurológico que compromete a comunicação do paciente de forma verbal ou escrita, em abril de 2022.



Em uma publicação do Facebook, o autor explicou mais detalhes de seu encontro com Angeli: "Ontem visitei o amigo e mestre Angeli. Há poucos anos ele foi diagnosticado com afasia e se encontra fragilizado".

"Mesmo assim, durante todo o encontro, a imagem que prevaleceu foi daquele Angeli, dos anos 90, um dos maiores artistas brasileiros do século XX, que tive o privilégio de conviver", acrescentou.

"'Bonitinho e gostoso', assim foi descrito o momento pela Carolina Guaycuru, sua companheira de três décadas, que o cuida todos os dias, 24 horas, com carinho, dedicação e amor infinitos", concluiu.

No dia 20 de abril de 2022, o cartunista anunciou aos 65 anos que estava se aposentando após receber o diagnóstico de afasia. Angeli não revelou a causa da condição, mas sabe-se que não tem cura e ocorre por lesões no cérebro.

De acordo com o neurocirurgião e neurologista Wanderley Cerqueira, as causas mais comuns são AVCs, diabetes, hipertensão, estresse ou tabagismo. Além disso, o médico destacou que acomete pessoas mais idosas e o tratamento precoce pode desacelerar a progressão da perda de capacidade de comunicação.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko