Reprodução/Instagram O hotel das gravações do seriado foi atingido por um furacão

O Hotel Emporio, onde foram gravados os episódios de Chaves em Acapulco, em 1977, foi destruído pelo furacão Otis na última quarta-feira (25). O seriado mexicano é um grande sucesso até os dias de hoje no Brasil e o local tornou-se um dos destinos mais desejados pelos fãs da produção.



O furacão atingiu a categoria máxima (5), com vento de 270 km/h, e provocou diversos danos à cidade, como falta de luz, telefone e internet, além de destruir diversas residências, hotéis e estabelecimentos.

De acordo com o Fórum Chaves, até o momento a tempestade deixou 27 mortos e 4 desaparecidos no estado de Guerrero. O hóspede Raymundo Ceja esteve no local e registrou algumas imagens do desastre. "Nós estamos bem, mas eu devo aceitar que por milagre", escreveu na publicação do Instagram.

Para quem não se lembra, três episódios de Chaves foram gravados no hotel e chamaram a atenção justamente pela mudança de cenário. Enquanto os demais capítulos foram feitos em estúdio, e ambientados na famosa vila, nesses os personagens puderam desfrutar de toda a estrutura do local.

Esses episódios foram gravados em 1977, mas o Hotel Emporio tornou-se um ponto turístico da região. O quarto 1027 inclusive era um dos mais cobiçados após Seu Barriga e Chaves se hospedarem nele.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko